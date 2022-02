San Valentino - Dieci auto (e una moto) che ci hanno fatto battere il cuore - FOTO GALLERY (Di lunedì 14 febbraio 2022) San Valentino, festa degli innamorati. In carne e ossa, ma pure di metallo. Già: nel passato e nel presente di tanti, tantissimi, ci sono anche le storie con le auto. Vetture che ci hanno accompagnato per anni, magari quelli cruciali della gioventù. O che guidiamo tuttora, ma che ci coinvolgono così tanto da non farci lontanamente pensare a possibili sostitute. Raccontarle tutte è impossibile e ognuna conserva un posto speciale nel cuore di ciascuno: nel nostro piccolo, però, noi di Quattroruote abbiamo pensato di celebrare il 14 febbraio dando fondo ai ricordi. Li condividiamo con voi: nelle schede qui sopra, trovate Dieci auto (e una moto) che hanno fatto battere forte il cuore della redazione. Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 febbraio 2022) San, festa degli innamorati. In carne e ossa, ma pure di metallo. Già: nel passato e nel presente di tanti, tantissimi, ci sono anche le storie con le. Vetture che ciaccompagnato per anni, magari quelli cruciali della gioventù. O che guidiamo tuttora, ma che ci coinvolgono così tanto da non farci lontanamente pensare a possibili sostitute. Raccontarle tutte è impossibile e ognuna conserva un posto speciale neldi ciascuno: nel nostro piccolo, però, noi di Quattroruote abbiamo pensato di celebrare il 14 febbraio dando fondo ai ricordi. Li condividiamo con voi: nelle schede qui sopra, trovate(e una) cheforte ildella redazione.

