San Valentino di 2.8 design for dogs: idee regalo per amici a quattro zampe (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arriva San Valentino la festa dell’amore e degli innamorati e se in una coppia si condivide anche l’amore per un amico a quattro zampe la sintonia è perfetta e la famiglia è più completa. Per questo giorno così speciale 2.8 design for dogs propone tante idee regalo pet friendly, tutte declinate in rosso, il colore simbolo dell’amore, per festeggiare anche con i nostri pet la festa più romantica dell’anno. Per delle romantiche passeggiate 2.8 propone come regalo per il cane il collare e il guinzaglio di pelle intrecciata della collezione Ferdinando nella tonalità Cheeky Red. Gli articoli della collezione Ferdinando sono realizzati in morbida nappa intrecciata – da sempre una delle eccellenze dell’artigianato toscano – per risultare delicati sia sulla ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arriva Sanla festa dell’amore e degli innamorati e se in una coppia si condivide anche l’amore per un amico ala sintonia è perfetta e la famiglia è più completa. Per questo giorno così speciale 2.8forpropone tantepet friendly, tutte declinate in rosso, il colore simbolo dell’amore, per festeggiare anche con i nostri pet la festa più romantica dell’anno. Per delle romantiche passeggiate 2.8 propone comeper il cane il collare e il guinzaglio di pelle intrecciata della collezione Ferdinando nella tonalità Cheeky Red. Gli articoli della collezione Ferdinando sono realizzati in morbida nappa intrecciata – da sempre una delle eccellenze dell’artigianato toscano – per risultare delicati sia sulla ...

