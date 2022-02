San Valentino, dal fioraio e nei ristoranti: la cartolina delle Poste per gli innamorati (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo. Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano. Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo. In particolare nella provincia di Bergamo, grazie anche alla collaborazione del Centenario Circolo Filatelico di Bergamo, hanno aderito a questa iniziativa diversi esercizi commerciali, che, nel corso della giornata dedicate ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo.Italiane come ogni anno celebra la Festa deglidedicando a Sanuna colorata e animatafilatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono dellaal proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una, un oggetto che può essere custodito nel tempo. In particolare nella provincia di Bergamo, grazie anche alla collaborazione del Centenario Circolo Filatelico di Bergamo, hanno aderito a questa iniziativa diversi esercizi commerciali, che, nel corso della giornata dedicate ...

Advertising

francescacheeks : Gli altri: domani è San Valentino ?? io: domani presentano la nuova AlphaTauri !!!! - Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie in Thailandia hanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a 'tenere… - Agenzia_Ansa : Proprio nel giorno di San Valentino saranno 18 anni dalla morte di Marco Pantani e mentre Cesenatico si prepara ad… - NewsletterLeggo : ? Arriva il VORTICE DI SAN VALENTINO: pioggia, vento e NEVE a tratti in PIANURA Se non leggi correttamente que… - favourite_fox : San Valentino? No Molto meglio stare a casa e soffrire -