San Valentino al Gf Vip, Manila senza il videomessaggio del suo Amoruso (Di lunedì 14 febbraio 2022) San Valentino al Gf Vip, Lorenzo Amoruso non ha inviato il videomessaggio a Manila per farle gli auguri nel giorno della festa degli innamorati Al Grande Fratello Vip è tempo dei videomessaggi d'amore in occasione della festa di San Valentino. Ma per l'ex Miss nessun videomessaggio di Lorenzo Amoruso, che però sta condividendo dei messaggi su Instagram per la sua compagna. Li mostreranno in puntata? Chissà. Intanto nei giorni scorsi Lorenzo proprio dal suo profilo Instagram aveva spiegato che non sarebbe più intervenuto al Gf. Era successo che durante la puntata di lunedì scorso, Lorenzo aveva pubblicato un post dicendo che si sarebbe preso del tempo. Post che è stato equivocato e che ha richiesto nuovamente l'intervento di Amoruso, che sul suo ...

