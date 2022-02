San Valentino 2022: Vincenzo Cantatore e Checco dello Scapicollo insieme per il giorno degli innamorati (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ex campione dei pesi massimi leggeri di pugilato Vincenzo Cantatore incontra Francesco Testa, il gestore dello storico ristorante romano “Checco dello Scapicollo“, e ne nasce un progetto per il giorno di San Valentino 2022. Infatti Cantatore, oltre che campione mondiale di boxe e gestore della palestra “Top Rank” di Via Flaminia 86, durante il lockdown ha scoperto una sua grande passione, la cucina: “Durante il lockdown -spiega lo sportivo- ho approfittato dell’esser chiuso in casa per stare di più con la mia famiglia ed insieme a mia moglie ci siamo cimentati ai fornelli, e mi sono reso conto che quest’esperienza ci ha avvicinato molto e fatto conoscere sotto un altro profilo.” La presenza del ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ex campione dei pesi massimi leggeri di pugilatoincontra Francesco Testa, il gestorestorico ristorante romano ““, e ne nasce un progetto per ildi San. Infatti, oltre che campione mondiale di boxe e gestore della palestra “Top Rank” di Via Flaminia 86, durante il lockdown ha scoperto una sua grande passione, la cucina: “Durante il lockdown -spiega lo sportivo- ho approfittato dell’esser chiuso in casa per stare di più con la mia famiglia eda mia moglie ci siamo cimentati ai fornelli, e mi sono reso conto che quest’esperienza ci ha avvicinato molto e fatto conoscere sotto un altro profilo.” La presenza del ...

