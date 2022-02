San Valentino 2022 | le migliori idee regalo last minute

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ebbene sì, Sanè arrivato. E senz'altro avrai già prenotato un meraviglioso ristorantino per questa sera, o avrai scelto con cura un bel menù - da preparare in autonomia o da farti recapitare comodamente a casa in delivery. Avrai scelto con attenzione lo spumante da stappare, avrai preparato fiori e cioccolatini e ti sarai munito di un bel. No? Ok, calmo. Vergognati, ma resta calmo. Recuperare all'ultimo secondo e munirsi di un belper evitare la figuraccia clamorosa nel giorno della festa degli innamorati è ancora possibile, anche se non avrai un secondo per staccarti dal computer fino a sera. Ecco una lista di regali che puoi acquistare online in un lampo, esperienze e pensierini perfetti anche per un San. Il mazzo di fiori che non deve ...