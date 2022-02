San Valentino 2022, gaffe a L’Eredità: la risposta ‘poco romantica’ del concorrente (Di lunedì 14 febbraio 2022) San Valentino è nell’aria, e si percepisce anche dai contenuti di alcuni programmi tv. Durante l’ultima puntata de L’Eredità però, condotta da Flavio Insinna, un fraintendimento ha fatto scoppiare a ridere sia il pubblico che gli utenti sui social che seguono il programma. LEGGI ANCHE: — Don Matteo: l’ultimo ciak di Terence Hill e il saluto della troupe Durante il gioco infatti, un concorrente ha dato una risposta insolita e divertente, per la quale Flavio e gli altri concorrenti non hanno saputo contenere le risate. L’Eredità, la bizzarra risposta del concorrente Fonte: TwitterFonte: TwitterFonte: TwitterFonte: TwitterAlla domanda: “Chi la riceve s’affaccia alla finestra”, il concorrente ha pensato bene di rispondere “sassata”, anziché “serenata”. E subito il pensiero è volato alle coppie ... Leggi su funweek (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sanè nell’aria, e si percepisce anche dai contenuti di alcuni programmi tv. Durante l’ultima puntata deperò, condotta da Flavio Insinna, un fraintendimento ha fatto scoppiare a ridere sia il pubblico che gli utenti sui social che seguono il programma. LEGGI ANCHE: — Don Matteo: l’ultimo ciak di Terence Hill e il saluto della troupe Durante il gioco infatti, un concorrente ha dato unainsolita e divertente, per la quale Flavio e gli altri concorrenti non hanno saputo contenere le risate., la bizzarradel concorrente Fonte: TwitterFonte: TwitterFonte: TwitterFonte: TwitterAlla domanda: “Chi la riceve s’affaccia alla finestra”, il concorrente ha pensato bene di rispondere “sassata”, anziché “serenata”. E subito il pensiero è volato alle coppie ...

