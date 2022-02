San Valentino | 10 film romantici e non scontati da vedere in coppia

Leggi su amica

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Per qualcuno è una serata speciale. Per altri una tassa da pagare ogni anno. Per altri ancora un motivo per fare qualcosa di diverso. Stiamo parlando di San. Il giorno degli innamorati per eccellenza. E se rose e cioccolatini sono il pacchetto standard, lo è pure undain. Magari accoccolati sul divano. Per chi rimane in casa, l’opzioneè un evergreen che non passa mai di moda. Anzi, potrebbe essere il viatico giusto per entrare in un mood adatto alla serata. Quindi, cosa c’è di meglio di un belromantico? La Storia del cinema è piena di perle che andrebbero viste e riviste non solo il 14 febbraio. Da Via col vento a Accadde una notte. Da Indovina chi viene a cena a La mia Africa. Da Harry ti presento Sally a Insonnia d’amore. A star is born, ...