Saman: arrestato a Barcellona l'altro cugino indagato (Di lunedì 14 febbraio 2022) In un appartamento del centro di Barcellona è stato arrestato Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omicidio della 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) In un appartamento del centro diè statoNomanhulaq Nonamhulaq,diAbbas, latitante eper l'omicidio della 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da ...

Advertising

Corriere : Arrestato in Spagna il cugino di Saman, la ragazza pakistana scomparsa in aprile - MediasetTgcom24 : Saman, arrestato a Barcellona altro cugino indagato #reggioemilia #danishhasnain #ikramijaz #pakistan… - ViolaVenere74 : RT @SkyTG24: Saman Abbas, arrestato il cugino a Barcellona per concorso in omicidio - infoitsport : Caso Saman: arrestato a Barcellona un cugino della 18enne - raggingkey : Saman: arrestato a Barcellona l'altro cugino [paki musulmano] indagato - Emilia-Romagna - -