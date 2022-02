Saman Abbas | arrestato a Barcellona cugino indagato

Advertising

ViolaVenere74 : RT @SkyTG24: Saman Abbas, arrestato il cugino a Barcellona per concorso in omicidio - TgrRai : Saman Abbas, arrestato a #Barcellona un cugino della 18enne scomparsa a Novellara (#ReggioEmilia) l'aprile scorso.… - PalermoToday : Saman Abbas, altra svolta nelle indagini: arrestato il cugino - Today_it : Saman Abbas, altra svolta nelle indagini: arrestato il cugino - romatoday : Saman Abbas, altra svolta nelle indagini: arrestato il cugino -

Ultime Notizie dalla rete : Saman Abbas

10.25,secondo cugino preso a Barcellona Arrestato a Barcellona il secondo ricercato per l'omicidio di, la 18enne pachistana scomparsa nel Reggiano dopo aver denunciato la famiglia che voleva costringerla a un matrimonio in patria. La persona arrestata è il cugino della giovane. Prima di ...Nuova svolta nel caso di. Il cugino della ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia , è stato arrestato in un appartamento nella zona centrale di Barcellona. Si ...Saman, ultime notizie. In un appartamento del centro di Barcellona è stato arrestato Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omicidio della 18enne pachistana scomparsa ...E' stato arrestato in un appartamento del centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omicidio della 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da ...