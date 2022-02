“Saltano tutti i concerti”. Claudio Baglioni positivo al Covid, l’annuncio ufficiale. Le sue condizioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Claudio Baglioni è risultato positivo al Covid dopo un controllo. Un colpo al cuore per le migliaia di fan di Baglioni, che erano pronti a tornare ad ascoltarlo dal vivo dopo la lunga assenza causata dalla pandemia. Già nei giorni scorsi aveva annunciato alcuni problemi di salute ed una fastidiosa laringite che avevano portato alla cancellazione di due date salite ora a cinque. È stato il suo entourage a dare la notizia sulla pagina ufficiale del cantante. “A seguito dell’iniziale diagnosi – si legge – Claudio Baglioni si è sottoposto al test Covid-19 risultando positivo e verranno pertanto posticipati anche i concerti previsti a Cremona e Venezia”. I concerti che verranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022)è risultatoaldopo un controllo. Un colpo al cuore per le migliaia di fan di, che erano pronti a tornare ad ascoltarlo dal vivo dopo la lunga assenza causata dalla pandemia. Già nei giorni scorsi aveva annunciato alcuni problemi di salute ed una fastidiosa laringite che avevano portato alla cancellazione di due date salite ora a cinque. È stato il suo entourage a dare la notizia sulla paginadel cantante. “A seguito dell’iniziale diagnosi – si legge –si è sottoposto al test-19 risultandoe verranno pertanto posticipati anche iprevisti a Cremona e Venezia”. Iche verranno ...

Advertising

plauto79 : @Agenzia_Ansa Ah davvero? Allora tutti questi contagi dei vaccinati, booster compreso, da dove saltano fuori? Ah di… - disattenta : Con quale coraggio continuate a volerlo accanto a lei? Non perde occasione per sparlarne, e i gesti che vedete come… - deliux9 : Estendendo alla vita reale sono quelli che non hanno fatto carriera perché sono tutti raccomandati, che non pagano… - wheezayne : Improvvisamente in questi momenti tutti i problemi saltano fuori insieme e ti ammazzano - RODOLFOPRENESTI : @StefanoFassina @Corriere @MISE_GOV 'il governo aveva cercato di limitarlo poi il Parlamento ha deciso di allargare… -

Ultime Notizie dalla rete : Saltano tutti Ancora dubbi e mancate coincidenze sui "treni della neve" Limone - Tenda CUNEO CRONACA - "Il 22 gennaio la Regione Piemonte ha modificato gli orari di quasi tutti i treni della neve Limone - Tenda - Limone, 9 su 12, dopo le proteste di enti, associazioni e ... "saltano" ...

'La Regione cambia gli orari di 9 treni della neve ma non quadrano ancora tutte le coincidenze' Il 22 gennaio la Regione Piemonte ha modificato gli orari di quasi tutti i treni della neve "Limone - Tenda - Limone", 9 su 12, dopo le proteste di Enti, Associazioni ... incredibilmente, "saltano" ...

Nei 5 Stelle saltano tutti gli schemi. Fraccaro si offre in soccorso a Salvini | il manifesto Il Manifesto Sakkari e Kontaveit saltano il torneo di Dubai Salta dunque la super sfida che era prevista al primo turno ... il primo titolo e nuovamente in Argentina era arrivato il titolo numero sette della carriera, tutti categoria 250 e sesto titolo su ...

CUNEO CRONACA - "Il 22 gennaio la Regione Piemonte ha modificato gli orari di quasii treni della neve Limone - Tenda - Limone, 9 su 12, dopo le proteste di enti, associazioni e ... "" ...Il 22 gennaio la Regione Piemonte ha modificato gli orari di quasii treni della neve "Limone - Tenda - Limone", 9 su 12, dopo le proteste di Enti, Associazioni ... incredibilmente, "" ...Salta dunque la super sfida che era prevista al primo turno ... il primo titolo e nuovamente in Argentina era arrivato il titolo numero sette della carriera, tutti categoria 250 e sesto titolo su ...