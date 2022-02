Salernitana, ora Nicola è in pole per la panchina: l’offerta del club (Di lunedì 14 febbraio 2022) Davide Nicola potrebbe presto diventare il prossimo allenatore della Salernitana. l’offerta del club granata al tecnico Esonerato Colantuono, la Salernitana va in cerca del nuovo allenatore. A dispetto delle voci delle ultime ore, il favorito per la panchina sarebbe ora Davide Nicola. Al tecnico sarebbe stato offerto, secondo TMW, un contratto fino alla fine di questa stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Davidepotrebbe presto diventare il prossimo allenatore delladelgranata al tecnico Esonerato Colantuono, lava in cerca del nuovo allenatore. A dispetto delle voci delle ultime ore, il favorito per lasarebbe ora Davide. Al tecnico sarebbe stato offerto, secondo TMW, un contratto fino alla fine di questa stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : La #Salernitana ha comunicato l'esonero a #Colantuono. Ora contatti avviati con #Pirlo - AlfredoPedulla : #Pirlo: non è un problema di soldi o di contratto, gli hanno offerto quattro anni, ma lui pensa che salire in corsa… - carlolaudisa : Dopo il no al Genoa e alla Polonia ora #Pirlo sta riflettrndo sulla proposta della #Salernitana che gli offre un pr… - Fprime86 : RT @AlfredoPedulla: #Pirlo: non è un problema di soldi o di contratto, gli hanno offerto quattro anni, ma lui pensa che salire in corsa ora… - CalcioNews24 : #Salernitana, ora c'è #Nicola in pole per la panchina ?? -