Salernitana-Milan: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per la 26esima giornata di Serie A 2021/22, si gioca sabato 19 febbraio alle ore 20.45, presso lo stadio Arechi, il match Salernitana-Milan. I granata, nel turno precedente, hanno pareggiato 1-1 a Genova, mentre i rossoneri hanno battuto di misura la Sampdoria guadagnando la vetta della classifica. Salernitana-Milan: come scenderanno in campo le due squadre? La Salernitana, sempre ultima in classifica, dovrà cercare di fare l’impresa se vuole ancora avere chances di salvezza. Il tecnico dei granata potrebbe disporsi con il 4-3-2-1 con Sepe a guardia dei pali, in difesa Mazzocchi e Ranieri saranno i terzini, mentre Fazio e Dragusin la coppia centrale. A centrocampo, potrebbero esserci Radovanovic, Coulibaly ed Ederson. Sulla trequarti, si vedranno Ribery e Verdi in appoggio a Djuric, favorito su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per la 26esima giornata di Serie A 2021/22, si gioca sabato 19 febbraio alle ore 20.45, presso lo stadio Arechi, il match. I granata, nel turno precedente, hanno pareggiato 1-1 a Genova, mentre i rossoneri hanno battuto di misura la Sampdoria guadagnando la vetta della classifica.: come scenderanno in campo le due squadre? La, sempre ultima in classifica, dovrà cercare di fare l’impresa se vuole ancora avere chances di salvezza. Il tecnico dei granata potrebbe disporsi con il 4-3-2-1 con Sepe a guardia dei pali, in difesa Mazzocchi e Ranieri saranno i terzini, mentre Fazio e Dragusin la coppia centrale. A centrocampo, potrebbero esserci Radovanovic, Coulibaly ed Ederson. Sulla trequarti, si vedranno Ribery e Verdi in appoggio a Djuric, favorito su ...

