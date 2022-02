Salernitana | Di Marzio | cambio in panchina | esonerato Colantuono

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefanonon è più l’allenatore della. La notizia era nell’aria ed è stata ufficializzata da molteplici fonti, tra cui il giornalista Gianluca Di. Terzoindunque per i granata, che avevano iniziato la stagione con Fabrizio Castori per poi proseguire proprio con. Non è ancora noto chi prenderà il posto di quest’ultimo e tenterà di condurre la squadra campana alla salvezza nelle ultime 13 partite rimaste. L’ipotesi più accreditata corrisponde al nome di Andrea Pirlo, al quale è stato proposto un quadriennale. SportFace.

