Salernitana | Colantuono esonerato | Due i nomi per l’erede

Advertising

tvdellosport : ?? Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia, la #Salernitana vorrebbe cambiare allenatore: per il dop… - AlfredoPedulla : #Colantuono esonerato, #Pirlo prima scelta della #Salernitana come anticipato da @MCriscitiello @tvdellosport subit… - DiMarzio : La #Salernitana ha comunicato l'esonero a #Colantuono. Ora contatti avviati con #Pirlo - diavolisempre : Dovrebbe essere Davide Nicola ad allenare la salernitana sabato contro il Milan. Esonerato Colantuono. Hanno rifiut… - zazoomblog : Salernitana esonerato Colantuono - #Salernitana #esonerato #Colantuono -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Colantuono

Nelle ultime ore, laha comunicato la decisione ae ha iniziato la ricerca dell'allenatore che raccoglierà l'eredità del tecnico romano. La società campana ha contattato Andrea ...Lanon ha più tempo di aspettare, la classifica non lo permette. Così, in serata, è arrivata la notizia dell'esonero (non ancora ufficializzato) di Stefano, che quindi - a meno di ...Allenatore: Blessin SALERNITANA (4-3-3): Sepe 6.5 ... A disposizione: Belec, Di Tacchio, Bohinen, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mousset. Allenatore: Colantuono ...Salvezza sempre più lontana per la Salernitana, e la società decide così di procedere con l’esonero di Stefano Colantuono. Arrivato a ottobre al posto di Fabrizio Castori, Colantuono non è riuscito a ...