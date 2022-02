Salernitana, Colantuono è sulla graticola: tanti rifiuti e la nuova pazza idea per il sostituto (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Salernitana è reduce da un risultato positivo nella 25esima giornata del campionato di Serie A: è andato in scena un vero e proprio scontro salvezza tra le due squadre più in difficoltà del torneo, anche per il Genoa la situazione di classifica è drammatica. La partita si è conclusa sul risultato di 1-1, dopo il vantaggio di Mattia Destro è arrivato il pareggio con Bonazzoli. La Salernitana occupa ancora l’ultimo posto in classifica, non vince da 4 giornate e la distanza dalla zona salvezza è addirittura di 9 punti. La situazione dell’allenatore Colantuono è a rischio. Nel prossimo match la squadra sarà chiamata da una partita proibitiva contro la capolista Milan. Il club sta valutando vari nomi per il sostituto, ma sono arrivati tanti rifiuti: da Gattuso a Ranieri. Un progetto a ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Laè reduce da un risultato positivo nella 25esima giornata del campionato di Serie A: è andato in scena un vero e proprio scontro salvezza tra le due squadre più in difficoltà del torneo, anche per il Genoa la situazione di classifica è drammatica. La partita si è conclusa sul risultato di 1-1, dopo il vantaggio di Mattia Destro è arrivato il pareggio con Bonazzoli. Laoccupa ancora l’ultimo posto in classifica, non vince da 4 giornate e la distanza dalla zona salvezza è addirittura di 9 punti. La situazione dell’allenatoreè a rischio. Nel prossimo match la squadra sarà chiamata da una partita proibitiva contro la capolista Milan. Il club sta valutando vari nomi per il, ma sono arrivati: da Gattuso a Ranieri. Un progetto a ...

