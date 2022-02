Salario minimo, la clip di PresaDiretta: “In Germania misura attiva dal 2015 per 4 milioni di lavoratori. Quest’anno portata a 10 euro l’ora” (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Italia è l’unico paese in europa dove negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti e anche se l’occupazione è tornata a crescere dopo due anni di pandemia è vero anche che i contratti sono precari e i salari offerti arrivano a 5 euro l’ora, addirittura 3 euro e mezzo l’ora. PresaDiretta con la puntata “Il Salario minimo”, in onda lunedì in prima serata su Rai 3, entra nel mondo del lavoro, malpagato e sfruttato. Per capire chi sono i lavoratori e le lavoratrici che prendono questi stipendi, PresaDiretta ha raccolto testimonianze in ogni settore. Nella giungla dei cosiddetti “contratti pirata”, si contano quasi 1000 contratti collettivi, spesso applicati a poche decine di lavoratori, con paghe da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Italia è l’unico paese inpa dove negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti e anche se l’occupazione è tornata a crescere dopo due anni di pandemia è vero anche che i contratti sono precari e i salari offerti arrivano a 5, addirittura 3e mezzocon la puntata “Il”, in onda lunedì in prima serata su Rai 3, entra nel mondo del lavoro, malpagato e sfruttato. Per capire chi sono ie le lavoratrici che prendono questi stipendi,ha raccolto testimonianze in ogni settore. Nella giungla dei cosiddetti “contratti pirata”, si contano quasi 1000 contratti collettivi, spesso applicati a poche decine di, con paghe da ...

