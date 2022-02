Russia-Ucraina, il segnale che la guerra è imminente? «Usa pronti a evacuare tutto il personale entro 48 ore» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli Stati Uniti ritireranno tutto il loro personale da Kiev nelle prossime 24 o 48 ore. Lo riferisce la Cbs, che cita tre fonti distinte governative mentre gli Usa hanno già ordinato ai dipendenti non essenziali di lasciare l’ambasciata americana a Kiev. Ieri la testata Ucraina European Pravda aveva affermato che l’incaricato d’affari americano, Kristina Kvien, e altri diplomatici statunitensi avevano iniziato a spostarsi da Kiev a L’vov. In precedenza il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, aveva affermato che le autorità Usa erano pronte a ordinare a tutti i diplomatici americani di abbandonare la capitale Ucraina a fronte della minaccia di un’invasione russa. La notizia arriva mentre gli Stati Uniti hanno fatto sapere che altri 30 mila russi sono arrivati al confine, portando il ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli Stati Uniti ritirerannoil loroda Kiev nelle prossime 24 o 48 ore. Lo riferisce la Cbs, che cita tre fonti distinte governative mentre gli Usa hanno già ordinato ai dipendenti non essenziali di lasciare l’ambasciata americana a Kiev. Ieri la testataEuropean Pravda aveva affermato che l’incaricato d’affari americano, Kristina Kvien, e altri diplomatici statunitensi avevano iniziato a spostarsi da Kiev a L’vov. In precedenza il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, aveva affermato che le autorità Usa erano pronte a ordinare a tutti i diplomatici americani di abbandonare la capitalea fronte della minaccia di un’invasione russa. La notizia arriva mentre gli Stati Uniti hanno fatto sapere che altri 30 mila russi sono arrivati al confine, portando il ...

