Rose rosse, cioccolatini e post. Nell’epoca del social network, San Valentino non può che essere festeggiato così: con dediche d’amore condivise online (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Basta una foto con il partner, una frase d’amore e un click. Una vera e propria tendenza degli ultimi anni, condivisa soprattutto dalle star che amano sussurrarsi “ti amo” anche sui social. Leggi anche › San Valentino, la sorpresa di Ben Affleck per Jennifer Lopez: «Mi ha presa al cuore» San Valentino social: dai Beckham a Vincent Cassel Una foto di 24 anni fa, abbracciata al marito in un giorno speciale: quando ha saputo di essere in attesa del primo figlio. così Victoria Beckham ha augurato buona festa degli innamorati al suo David e a tutti i suoi follower. Non meno romantico il marito. L’ex asso del pallone ha condiviso su Instagram tre immagini: due ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Basta una foto con il partner, una frasee un click. Una vera e propria tendenza degli ultimi anni, condivisa soprattutto dalle star che amano sussurrarsi “ti amo” anche sui. Leggi anche › San, la sorpresa di Ben Affleck per Jennifer Lopez: «Mi ha presa al cuore» San: dai Beckham a Vincent Cassel Una foto di 24 anni fa, abbracciata al marito in un giorno speciale: quando ha saputo diin attesa del primo figlio.Victoria Beckham ha augurato buona festa degli innamorati al suo David e a tutti i suoi follower. Non meno romantico il marito. L’ex asso del pallone ha condiviso su Instagram tre immagini: due ...

Advertising

ex_hausted_ : Penso che non entrerò per due giorni sul mio main di instagram, perchè a me della gente che pomicia..tra petali di… - Corepla_Riciclo : Le mode passano, ma ricevere un bel mazzo di rose rosse il giorno di #SanValentino fa sempre il suo effetto! ???? A… - lillydessi : San Valentino: Rose di mele rosse, ottime e velocissime - Formatonews - sarah_langella : Vorrei un mazzo di rose rosse e un bulldog francese oggi - sportli26181512 : Immobile, San Valentino speciale con la sua Jessica: Il bomber della Lazio celebra il giorno degli innamorati con u… -