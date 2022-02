Roma, false vaccinazioni per avere il Green pass: arrestati un medico e due pazienti (Di lunedì 14 febbraio 2022) commenta Hanno simulato la somministrazione del vaccino per ottenere il Green pass: un medico e due pazienti sono stati arrestati in flagranza di reato dai finanzieri della Compagnia di Velletri (Roma)... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 febbraio 2022) commenta Hanno simulato la somministrazione del vaccino per ottenere il: une duesono statiin flagranza di reato dai finanzieri della Compagnia di Velletri ()...

Advertising

canaledieci : Roma, false vaccinazioni per ottenere il #greenpass: un medico tra gli arrestati - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Roma, false vaccinazioni per avere il Green pass: arrestati un medico e due pazienti - SkyTG24 : False vaccinazioni per avere green pass, arrestati medico e 2 pazienti - MediasetTgcom24 : Roma, false vaccinazioni per avere il Green pass: arrestati un medico e due pazienti - RedditCittadini : #PARIGI E BLOCCATA COME #OTTAWA IN #CANADA! DOMANI TOCCA A #ROMA! ORE 10:00 #TV #TG #MEDIA #MEDIASTREAM NON HANNO C… -