Roma Esaurita, l’episodio 2: il Rialto Sant’Ambrogio e il racconto della controcultura (Di lunedì 14 febbraio 2022) La storia di un altro dei luoghi della contro cultura Romana rivissuta dai protagonisti, nel secondo documentario che racconta la Roma Esaurita. 14 febbraio 2022 – A distanza di tre mesi dal primo documentario della serie Roma Esaurita,ideata e diretta dalla content creator e reporter Plavia (al secolo Flavia Scura) esce il secondocapitolo dedicato al Rialto Sant’Ambrogio, spazio multifunzionale rimasto attivo dal 1999 al2017. Il Rialto Sant’Ambrogio ha rappresentato un’eccezione nel contesto culturale cittadino: un luogonato dall’occupazione di un locale al di sopra dello storico cinema Rialto di via QuattroNovembre, che ha trovato poi regolarmente il suo posto in un edificio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) La storia di un altro dei luoghicontro culturana rivissuta dai protagonisti, nel secondo documentario che racconta la. 14 febbraio 2022 – A distanza di tre mesi dal primo documentarioserie,ideata e diretta dalla content creator e reporter Plavia (al secolo Flavia Scura) esce il secondocapitolo dedicato al, spazio multifunzionale rimasto attivo dal 1999 al2017. Ilha rappresentato un’eccezione nel contesto culturale cittadino: un luogonato dall’occupazione di un locale al di sopra dello storico cinemadi via QuattroNovembre, che ha trovato poi regolarmente il suo posto in un edificio ...

