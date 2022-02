Roberto Giacobbo | moglie | figlie | libri e malattia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Chi è: la sua carriera è ricca di programmi ideati e scritti, anche di successo. Si sottolinea nel suo curriculum anche esperienza da scrittore die autore radiofonico. Chi èè nato a Roma il 12 ottobre 1961. Dopo il diploma di Liceo Scientifico, inizia a partecipare ai primi programmi radio, fino al concorso in Radio Monte Carlo. In seguito, si è laureato in Economia e Commercio, diventando poi un giornalista. La sua carriera però si è arricchita anche come scrittore, autore radiofonico e televisivo, e conduttore di trasmissioni televisive. Inizia la sua carriera come autore radiofonico nel 1984, per Radio Dimensione Suono (RDS). Alcuni suoi programmi come autore sono: Giorno per Giorno su Rete 4, Amici animali ...