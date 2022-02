Risultati classifica Serie A LIVE: Spezia-Fiorentina a chiudere la giornata (Di lunedì 14 febbraio 2022) Risultati classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della venticinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla venticinquesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 12 e lunedì 14 febbraio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Sesto turno del girone di ritorno che scatterà dall’Olimpico con la Lazio di Sarri in cerca di continuità, ma l’attesa è tutta per il big match del Maradona che opporrà Napoli e Inter. Sarà invece il Milan ad aprire la domenica che vivrà poi su un pomeriggio delicato in chiave salvezza e su una serata in screscendo: prima la Roma di Mou a Sassuolo e poi la supersfida Champions tra Atalanta e Juve. A chiudere, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti della venticinquesimadi campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla venticinquesimadiA che si svolgerà tra sabato 12 e lunedì 14 febbraio: i, lae i marcatori delle partite. Sesto turno del girone di ritorno che scatterà dall’Olimpico con la Lazio di Sarri in cerca di continuità, ma l’attesa è tutta per il big match del Maradona che opporrà Napoli e Inter. Sarà invece il Milan ad aprire la domenica che vivrà poi su un pomeriggio delicato in chiave salvezza e su una serata in screscendo: prima la Roma di Mou a Sassuolo e poi la supersfida Champions tra Atalanta e Juve. A, ...

