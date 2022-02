Ristori per i medici morti di Covid: Sileri e il M5S promettono battaglia. “Il mio impegno sarà massimo. Non ci si può girare dall’altra parte” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, parlando a margine dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021 – 2022 dell’Università Vita-Salute San Raffaele, a Milano, a proposito della bocciatura al Senato dei Ristori destinati alle famiglie dei medici deceduti per il Covid (leggi l’articolo), ha annunciato che “serve una ampia discussione, parlo da medico, serve una più ampia rivalutazione della questione”. “Vedrete – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – che ci sarà. Il mio impegno sarà massimo per questo, come è sempre stato per tutto il personale sanitario”. Ristoro per medici morti di Covid: il Senato boccia l’emendamento e dimentica quelli che definiva eroi. Sindacati pronti a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, parlando a margine dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021 – 2022 dell’Università Vita-Salute San Raffaele, a Milano, a proposito della bocciatura al Senato deidestinati alle famiglie deideceduti per il(leggi l’articolo), ha annunciato che “serve una ampia discussione, parlo da medico, serve una più ampia rivalutazione della questione”. “Vedrete – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – che ci. Il mioper questo, come è sempre stato per tutto il personale sanitario”. Ristoro perdi: il Senato boccia l’emendamento e dimentica quelli che definiva eroi. Sindacati pronti a ...

Advertising

fattoquotidiano : Niente ristori per i medici morti di Covid, gli Ordini: “La politica li chiamava eroi, li ha già dimenticati”. I ra… - mante : La Commissione Bilancio del Senato ha annullato i ristori per le famiglie dei 369 medici morti a causa della pandem… - FulvioPaglia : Direi che è perfettamente in linea con un calcio che chiede ristori, si dispera fingendosi maltrattato dallo Stato… - Affaritaliani : No ai ristori per i medici morti di Covid Magi: 'Così vengono uccisi due volte' - AntoStel : @Etya73 Riescono a frodare su qualunque cosa. Contributi #COVID19, sui #Bonus, sui #ristori... Chi ne ha bisogno no… -