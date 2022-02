Rinnovo Leao, ottimismo in casa Milan per la firma. Le ultime (Di lunedì 14 febbraio 2022) Rinnovo Leao, in casa rossonera c’è grande ottimismo. Il futuro del portoghese dovrebbe essere ancora al Milan Maldini e Massara hanno già avviato i colloqui con Jorge Mendes per accordarsi su un Rinnovo di Rafael Leao fino al 2026. La firma dell’attaccate portoghese, che in questa stagione si sta mettendo tanto in luce, non è imminente, ma tra le parti si respira un clima di fiducia e ottimismo. L’accordo con il Milan sarebbe in discussione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022), inrossonera c’è grande. Il futuro del portoghese dovrebbe essere ancora alMaldini e Massara hanno già avviato i colloqui con Jorge Mendes per accordarsi su undi Rafaelfino al 2026. Ladell’attaccate portoghese, che in questa stagione si sta mettendo tanto in luce, non è imminente, ma tra le parti si respira un clima di fiducia e. L’accordo con ilsarebbe in discussione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Leao Lassù dove volano i diavoli Mike più che parare è stato l'assist man della partita, con un lancio lungo e calibrato per Leao. ... per il rinnovo, è sempre molto ampia. Quello che vediamo non è il vero Kessiè ed è un vero peccato ...

Inter, Biasin stavolta è sicuro: Tre rinnovi a brevissimo - Social ... dalla Juve con Dybala al Milan con Leao , Kessie e Bennacer fino all'Inter con Brozovic. Ed è su ... 'ottimo soprattutto il rinnovo di Marotta ma sinceramente qui si sta trepidando per Brozo....' ...

CorSera - Rinnovo Leao: contatti continui tra il Milan e Mendes, si respira un clima di fiducia e... Milan News Rafa Leao si è preso il Milan, contatti avviati per il rinnovo: i dettagli Rafael Leao sembrerebbe essere diventato un elemento fondamentale ... riportate dal Corriere della Sera - avrebbe già apparecchiato la tavola per il rinnovo, con i primi contatti con l'agente Jorge ...

Milan, l’aneddoto su Bennacer: “L’agente chiedeva di più, ma lui…” Per questo motivo, merita assolutamente questo rinnovo. E lo stesso vale per Rafael Leao, che in questa stagione sta avendo, forse, il suo exploit definitivo. Dopo Theo prossimi due a rinnovare sono ...

