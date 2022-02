Rincari energia, nel Cdm di venerdì sarà approvato un dl da 4 miliardi di euro per ‘alleggerire’ le bollette, che in un anno saranno raddoppiate, avverte consumatori.it (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ormai la situazione sta divenendo insostenibile, Rincari che non soltanto penalizzano drammaticamente le famiglie italiane ma ce, con altrettanta urgenza, rischiano di mettere in ginocchio moltissime aziende ed attività in tutto il Paese. Rincaro bollette energetiche: il governo pronto a presentare un nuovo dl nel Cdm fissato per venerdì Dunque, rispetto alle salatissime bollette legate al consumo dell’energia elettrica e del gas, il governo (a dispetto dei già 10,2 miliardi messi in campo, fin dalle scorso luglio), è intenzionato ad intervenire nuovamente anzi, addirittura oggi girava voce che già per il Cdm previsto domani, si sarebbe affrontato il problema cercando una rapida soluzione. Poi, soltanto in serata è stato annunciato che il decreto bollette ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ormai la situazione sta divenendo insostenibile,che non soltanto penalizzano drammaticamente le famiglie italiane ma ce, con altrettanta urgenza, rischiano di mettere in ginocchio moltissime aziende ed attività in tutto il Paese. Rincaroenergetiche: il governo pronto a presentare un nuovo dl nel Cdm fissato perDunque, rispetto alle salatissimelegate al consumo dell’elettrica e del gas, il governo (a dispetto dei già 10,2messi in campo, fin dalle scorso luglio), è intenzionato ad intervenire nuovamente anzi, addirittura oggi girava voce che già per il Cdm previsto domani, si sarebbe affrontato il problema cercando una rapida soluzione. Poi, soltanto in serata è stato annunciato che il decreto...

