Ricciardi: «Obbligo vaccinale e Green pass fino al 2023, a ottobre rischio nuova crescita dei contagi» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per tutto il 2022 bisogna mantenere l'Obbligo vaccinale e il Green pass. E quindi i piani per cancellarlo con la fine dello stato d'emergenza del 31 marzo vanno rigettati. Parola di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. In un'intervista rilasciata a Repubblica oggi Ricciardi spiega che il virus non scomparirà. Una nuova malattia si è aggiunta all'influenza ma è molto più grave: «Non dobbiamo pensare che sia tutto finito. Certo, i risultati raggiunti devono soddisfarci, ma il virus continua a circolare e ci vuole ancora attenzione, abbassare le difese rende possibile un ritorno di fiamma dell'epidemia. L'Obbligo in questo momento è funzionale a evitare questo ritorno. Ci sono ancora 5 milioni di non ...

