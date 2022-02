Repubblica: la Serie A ha scelto Carlo Bonomi come presidente (Di lunedì 14 febbraio 2022) Secondo quanto scrive Repubblica, la Serie A ha finalmente scelto il suo nuovo presidente. Si tratta di Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria. “Adesso, potremo davvero chiamarla la Confindustria del pallone. La Lega Serie A avrà domani un nuovo presidente, dopo le dimissioni del 1 febbraio di Paolo Dal Pino: i vertici del calcio italiano stanno lavorando a un accordo che potrebbe coinvolgere una larga, più probabilmente larghissima fetta delle 20 società. E che ruota intorno a un nome al di sopra di ogni sospetto: quello di Carlo Bonomi. Sì, il presidente di Confindustria è pronto a sedersi al timone dei presidenti di Serie A: una candidatura nata circa cinque ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Secondo quanto scrive, laA ha finalmenteil suo nuovo. Si tratta di, ildi Confindustria. “Adesso, potremo davvero chiamarla la Confindustria del pallone. La LegaA avrà domani un nuovo, dopo le dimissioni del 1 febbraio di Paolo Dal Pino: i vertici del calcio italiano stanno lavorando a un accordo che potrebbe coinvolgere una larga, più probabilmente larghissima fetta delle 20 società. E che ruota intorno a un nome al di sopra di ogni sospetto: quello di. Sì, ildi Confindustria è pronto a sedersi al timone dei presidenti diA: una candidatura nata circa cinque ...

