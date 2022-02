Renault Mégane E-Tech | la prova de Il Fatto it – Il romanticismo dell’elettrone – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Due cuori e un abitacolo. Per Raffaele Fusilli, “strappato” a Ducati per diventare il primo italiano a guidare il gruppoin Italia, San Valentino è arrivato e ha le forme dellaE-. “Finalmente possiamo innamorarci di nuovo di un’automobile”, sorride. L’elettrica nata sulla nuova piattaforma CMF-EV dell’Alleanza con le giapponesi Nissan e Mitsubishi, per il manager è destinata a “regalare tempo di qualità ai clienti”. L’ambiente luminoso dell’abitacolo cambia addirittura ogni mezz’ora per adeguarsi al ritmo biologico di chi sta a bordo: parafrasando un celebre romanzo, 48 sfumature di colore. Il nuovosu ruote è “la fine dei tecnocrati e dei costocrati”, insiste Fusilli, secondo il quale con laE-...