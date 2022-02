Reggina, malore per il presidente Luca Gallo: preoccupano le sue condizioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Attraverso un comunicato, la Reggina 1914 ha reso noto che “nella serata odierna, il presidente Luca Gallo è stato colpito da un grave malore. Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione“. Il club ha ovviamente manifestato la propria vicinanza all’uomo attraverso un messaggio di incoraggiamento (“FORZA presidente!“), ma al momento tutto l’ambiente resta con il fiato sospeso in attesa di “ulteriori aggiornamenti riguardanti l’evolversi della situazione“. Una notizia davvero straziante, specialmente in virtù del fatto che il presidente Gallo, appena due giorni fa aveva perso la madre. Tutto il mondo del calcio si stringe attorno a Luca, al quale va un grande in bocca al lupo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Attraverso un comunicato, la1914 ha reso noto che “nella serata odierna, ilè stato colpito da un grave. Al momento le suedestano molta preoccupazione“. Il club ha ovviamente manifestato la propria vicinanza all’uomo attraverso un messaggio di incoraggiamento (“FORZA!“), ma al momento tutto l’ambiente resta con il fiato sospeso in attesa di “ulteriori aggiornamenti riguardanti l’evolversi della situazione“. Una notizia davvero straziante, specialmente in virtù del fatto che il, appena due giorni fa aveva perso la madre. Tutto il mondo del calcio si stringe attorno a, al quale va un grande in bocca al lupo. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Reggina, malore per il presidente #Gallo: 'Le sue condizioni destano molta preoccupazione', scrive il club - citynowit : Maurizio Insardà, direttore di Reggina Tv, chiarisce nel corso di 'Passione Amaranto' riguardo le condizioni del ma… - BlunoteWeb : Serie B: Grave malore per il presidente della Reggina Luca Gallo. È in condizioni preoccupanti - FrankRN10 : RT @sportface2016: +++#Reggina, grave malore per il presidente Luca #Gallo: 'Le sue condizioni destano molta preoccupazione'+++ - 8e30it : Reggina, grave malore per Luca Gallo. “Forza Presidente” -