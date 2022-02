Reggina | il presidente Luca Gallo colpito da malore E' in gravi condizioni

Advertising

DiMarzio : #Reggina, malore per il presidente #Gallo: 'Le sue condizioni destano molta preoccupazione', scrive il club - sportface2016 : +++#Reggina, grave malore per il presidente Luca #Gallo: 'Le sue condizioni destano molta preoccupazione'+++ - Reggina_1914 : FORZA PRESIDENTE?????? Siamo con te ???? - rudylarossa : RT @PordenoneCalcio: @Reggina_1914 Vi siamo vicini, forza presidente Gallo ???????????? - Cippo85 : @Reggina_1914 Presidente daje..riprenditi al più presto ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina presidente

Il presidente della Reggina Luca Gallo è stato colpito nelle ultime ore da un 'grave malore'. Lo scrive il club calabrese in una nota breve pubblicata sul proprio sito. 'Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno forniti aggiornamenti'.