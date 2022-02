Reggina, il presidente Gallo colto da malore: le condizioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Comunicato ufficiale della Reggina: il club calabrese annuncia una difficile situazione di salute per il presidente Gallo Luca Gallo, presidente della Reggina, colto da malore. Il comunicato del club. COMUNICATO – «Reggina 1914 comunica che, nella serata odierna, il presidente Luca Gallo è stato colpito da un grave malore. Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti riguardanti l’evolversi della situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Comunicato ufficiale della: il club calabrese annuncia una difficile situazione di salute per ilLucadellada. Il comunicato del club. COMUNICATO – «1914 comunica che, nella serata odierna, ilLucaè stato colpito da un grave. Al momento le suedestano molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti riguardanti l’evolversi della situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

