Reggiana-Pescara, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Reggiana-Pescara, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per la ventiseiesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Scivolata in seconda posizione a causa del pareggio con la Carrarese di domenica scorsa e della successiva vittoria del Modena, nel posticipo di lunedì, contro il Cesena, la Reggiana di Aimo Diana si prepara a ricevere, tra le mura amiche del Mapei Stadium, in occasione della ventiseiesima giornata di campionato nel girone B di Serie C, il lanciatissimo Pescara di Gaetano Auteri che, quinto in classifica con 42 punti, giunge in terra emiliana da una striscia di sei vittorie e tre pareggi nelle ultime nove partite disputate. Unica squadra a non aver ancora perso in questa stagione (insieme al Sudtirol), la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per la ventiseiesima giornata di campionato nel girone B diC. Scivolata in seconda posizione a causa del pareggio con la Carrarese di domenica scorsa e della successiva vittoria del Modena, nel posticipo di lunedì, contro il Cesena, ladi Aimo Diana si prepara a ricevere, tra le mura amiche del Mapei Stadium, in occasione della ventiseiesima giornata di campionato nel girone B diC, il lanciatissimodi Gaetano Auteri che, quinto in classifica con 42 punti, giunge in terra emiliana da una striscia di sei vittorie e tre pareggi nelle ultime nove partite disputate. Unica squadra a non aver ancora perso in questa stagione (insieme al Sudtirol), la ...

Advertising

sportli26181512 : CM scommesse: Spezia e Fiorentina in gol, pari di lusso fra Reggiana e Pescara: Italiano che ritorna a La Spezia e'… - ReggioPress : Serie C, Reggiana – Pescara: le probabili formazioni - Il_Centro : #Abruzzo #14febbraio #lunedi #calcio #SerieC #ReggianaPescara #Reggiana-Pescara Il #Pescara all'esame da grande a… - pescarasport24 : Reggiana vs Pescara -Posticipo importante questa sera - PISAinVIDEO : Calcio serie C, risultati e classifica 26 ^ giornata. Stasera posticipo Reggiana-Pescara -