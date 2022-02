Referendum: promotori, 'Corte ha occasione storica di ritorno alla Costituzione' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "alla vigilia della riunione della Corte costituzionale che dovrà decidere dell'ammissibilità di otto Referendum, i promotori dei quesiti eutanasia e cannabis, che hanno animato un'estate di partecipazione popolare - con centinaia di migliaia di sottoscrizioni off e online a sostegno di riforme attese dalla società - tornano a ribadire che il 15 febbraio i giudici costituzionali hanno un'occasione storica per far vivere la lettera e lo spirito della Carta su cui si fonda la repubblica”. Lo scrivono in una nota Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e Marco Perduca, presidente del Comitato Cannabis Legale. “La Costituzione parla chiaro: sono inammissibili ritagli normativi che riguardino leggi tributarie o ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "vigilia della riunione dellacostituzionale che dovrà decidere dell'ammissibilità di otto, idei quesiti eutanasia e cannabis, che hanno animato un'estate di partecipazione popolare - con centinaia di migliaia di sottoscrizioni off e online a sostegno di riforme attese dsocietà - tornano a ribadire che il 15 febbraio i giudici costituzionali hanno un'per far vivere la lettera e lo spirito della Carta su cui si fonda la repubblica”. Lo scrivono in una nota Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e Marco Perduca, presidente del Comitato Cannabis Legale. “Laparla chiaro: sono inammissibili ritagli normativi che riguardino leggi tributarie o ...

