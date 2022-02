Referendum per l’eutanasia, domani l’Italia può scoprirsi laica e democratica: “È un’occasione unica” (Di lunedì 14 febbraio 2022) domani, 15 febbraio 2022, potrebbe essere una data storia per l’Italia: la Corte Costituzionale è chiamata a giudicare l’ammissibilità di 8 Referendum, tra cui quello proposto dall’associazione Luca Coscioni sulla legalizzazione dell’eutanasia. Sono ore fondamentali per dare ai malati il diritto e la dignità di una “buona morte”. Verso il Referendum sull’eutanasia legale: lo chiedono 1.239.423 cittadini Sono passati 2 anni da quando la Corte ha modificato l’articolo 580 del Codice Penale in materiale di aiuto al suicidio: la sentenza 242/2019 lo ha dichiarato parzialmente incostituzionale e aperto la strada verso il suicidio medicalmente assistito in determinate circostanze, ma non basta. È infatti tempo che si faccia un passo in più verso la libertà di scelta, verso la dignità ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022), 15 febbraio 2022, potrebbe essere una data storia per: la Corte Costituzionale è chiamata a giudicare l’ammissibilità di 8, tra cui quello proposto dall’associazione Luca Coscioni sulla legalizzazione del. Sono ore fondamentali per dare ai malati il diritto e la dignità di una “buona morte”. Verso ilsullegale: lo chiedono 1.239.423 cittadini Sono passati 2 anni da quando la Corte ha modificato l’articolo 580 del Codice Penale in materiale di aiuto al suicidio: la sentenza 242/2019 lo ha dichiarato parzialmente incostituzionale e aperto la strada verso il suicidio medicalmente assistito in determinate circostanze, ma non basta. È infatti tempo che si faccia un passo in più verso la libertà di scelta, verso la dignità ...

