Real Madrid | Ancelotti | «PSG candidato alla vittoria | vogliamo eliminari»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Carlo, allenatore del, ha parlatovigilia della sfida contro il PSG. Ecco le sue dichiarazioni In conferenza stampa, Carloha analizzato così la sfida di Champions contro il PSG. PARTITA – «Difficile, potrebbe essere una finale. C’è la voglia di eliminare una candidatafinale».BENZEMA – «L’ok medico è importante e c’è stato, si è allenato e non solo ieri. Poi dipende dalle sue sensazioni, non gioca ormai da un mese. Se sta bene, è chiaro che debba giocare».MBAPPE – «Tutti i giocatori che giocano queste partite, con questo pubblico, sono focalizzati al 100% sulla partita, sull’eliminare una rivalefinale. Mbappé pensa quel che pensano Messi, Vinicius, Benzema».BALE – ...

1 Il Milan potrebbe discutere il futuro di Brahim Diaz ben prima dell'estate 2023 quando scadranno i termini del prestito biennale con il. Fra i club, infatti, c'è un patto non scritto che prevede la possibilità di anticipare già nel corso della prossima estate 2022 il riscatto del suo cartellino. Negli accordi il club ...Il centravanti delKarim Benzema ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita di UEFA Champions League al Parco dei Principi tra PSG e Blancos. Queste le parole dell'...togliendo spazio ad altri, questo anche no, poichè a poco più di tre mesi dalla fine del campionato la direzione più probabile per l'assistito di Atanganà, non è certo il Barcellona, il Real Madrid ..Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha commentato alla vigilia la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain al "Parco dei Principi": "Sfida contro ...