Raddoppiano le bollette | stangata sulle imprese lombarde del terziario

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Confcommercio: shock energia pere consumi, presidente Carlo Sangalli: “Servono interventi urgenti e strutturali” È pesantissimo l’impatto del caro energia per ledi commercio, turismo, servizi e trasporti: l’allarme è di Confcommercio Lombardia che rilancia le richieste del presidente Carlo Sangalli “per misure urgenti e strutturali” contro uno shock energetico che investe anche le oltre 530 miladelregionale. Le stime evidenziano, rispetto al 2021, un raddoppio dei costi energetici (+100%) per oltre 2.800 alberghi e 24 mila bar della Regione. Aumenti del 73% sono previsti per più di 28 mila ristoranti. Per le oltre 20miladel commercio alimentare il rincaro medio sarà del 62% e +40% per 80 mila negozi non alimentari. Critica anche ...