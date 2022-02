Quarta dose: ecco cosa dicono gli esperti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Iniziata la somministrazione della Quarta dose nei Paesi europei. Uno studio dimostra che gli anticorpiaumenterebbero di cinque volte a una settimana dalla sua somministrazione. Quarta dose in Europa È stato Israele ha fare da battistrada per la somministrazione della Quarta dose. Silvio Brusafero, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, si è espresso sulla possibilità di una Quarta dose: “La terza dose protegge molto bene dalla malattia grave, se ne sta studiando la durata ed è presto per parlare della Quarta”. In Danimarca, con il peggioramento della pandemia a causa della variante Omicron, sono stati rotti gli indugisulla somministrazione. La stessa cosa è accaduta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Iniziata la somministrazione dellanei Paesi europei. Uno studio dimostra che gli anticorpiaumenterebbero di cinque volte a una settimana dalla sua somministrazione.in Europa È stato Israele ha fare da battistrada per la somministrazione della. Silvio Brusafero, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, si è espresso sulla possibilità di una: “La terzaprotegge molto bene dalla malattia grave, se ne sta studiando la durata ed è presto per parlare della”. In Danimarca, con il peggioramento della pandemia a causa della variante Omicron, sono stati rotti gli indugisulla somministrazione. La stessaè accaduta ...

Advertising

sbonaccini : Superate dieci milioni di somministrazioni in @RegioneER Verso il 95% di vaccinati con una dose, raggiunto il 93%… - Agenzia_Ansa : Il quarto vaccino, 'non sarà una quarta dose ma un richiamo, speriamo annuale' e 'dovremo fraternizzare anche con… - GiovaQuez : Magrini (Aifa): 'Nessuna quarta dose di vaccino anti-covid ma un richiamo che auspichiamo annuale' #COVID - Katekon98 : @freebrain83 @4everAnnina Fai un video mentre fai la quarta dose, e poi ne riparliamo. Non documenti? Non sei credibile. - attilascuola : RT @JeffreyLebowsky: Il governo cura la depressione degli adolescenti dopo averla provocata togliendogli il diritto allo sport, a salire su… -