"Qualcuno si sente sotto ricatto da Report?". Ranucci, la Rai, i dossier e i servizi segreti: Sallusti, otto inquietanti sospetti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Può la Rai, televisione di Stato, con il suo silenzio diventare complice di una possibile truffa e di un meccanismo illegale ai danni del mondo politico e imprenditoriale del paese? Questa è la prima di una serie di domande che oggi poniamo sullo scandalo che sta emergendo riguardo la trasmissione Report e il suo conduttore Sigfrido Ranucci dopo che si sono scoperti i metodi discutibili con cui il conduttore di RaiTre confeziona le sue inchieste. Seconda domanda. Ranucci in un video registrato a sua insaputa spiega al suo interlocutore che Report è uso comperare servizi inutili per giustificare altro tipo di spese. In altre parole parliamo di falsa fatturazione, reato che, essendo commesso da un ente pubblico, comporta anche quello di danno erariale di cui devono rispondere in solido gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Può la Rai, televisione di Stato, con il suo silenzio diventare complice di una possibile truffa e di un meccanismo illegale ai danni del mondo politico e imprenditoriale del paese? Questa è la prima di una serie di domande che oggi poniamo sullo scandalo che sta emergendo riguardo la trasmissionee il suo conduttore Sigfridodopo che si sono scoperti i metodi discutibili con cui il conduttore di RaiTre confeziona le sue inchieste. Seconda domanda.in un video registrato a sua insaputa spiega al suo interlocutore cheè uso comperareinutili per giustificare altro tipo di spese. In altre parole parliamo di falsa fatturazione, reato che, essendo commesso da un ente pubblico, comporta anche quello di danno erariale di cui devono rispondere in solido gli ...

Advertising

giuIsz : RT @nickkwolff: de Ligt: L’acquisto di #DV7 è stato importante per noi. Anche perché adesso Alvaro sente più libero e sta giocando molto me… - andreascan76 : RT @nickkwolff: de Ligt: L’acquisto di #DV7 è stato importante per noi. Anche perché adesso Alvaro sente più libero e sta giocando molto me… - ludovica1000 : RT @nickkwolff: de Ligt: L’acquisto di #DV7 è stato importante per noi. Anche perché adesso Alvaro sente più libero e sta giocando molto me… - Beltotto : RT @nickkwolff: de Ligt: L’acquisto di #DV7 è stato importante per noi. Anche perché adesso Alvaro sente più libero e sta giocando molto me… - angelacaput0 : RT @nickkwolff: de Ligt: L’acquisto di #DV7 è stato importante per noi. Anche perché adesso Alvaro sente più libero e sta giocando molto me… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno sente Entro febbraio l'identità alias per le persone transgender entra nei ministeri ... che prevedono vari step: colloqui psicologici, sperimentazione sociale del genere a cui si sente ...a contatto con il pubblico in front office e pensiamo all utente che si trova di fronte a qualcuno il ...

Occhiali Neri: la recensione del 21° film di Dario Argento - Il Cineocchio Qualcuno dirà che questo 'appiattimento' sia una precisa e lodevole scelta artistica, ma ... Anzi, si sente quasi un'urgenza ad abbandonarla il prima possibile (tanto che il racconto si riprende proprio ...

5 motivi per cui devi imparare a sintetizzare per stare meglio Donna Moderna Tutto su: 18enne abusata ubriaca Ragazza violentata a Ravenna, "avevo i pantaloni abbassati. Mi sentivo morta" Per il giudice la ragazza era lucida e non ci fu abuso da parte dei due uomini. Ma lei dice "qualcuno ha abusato di me, mi ...

Riconoscersi dovunque in chiunque – intervista agli artisti in mostra da Ex Ante Galleria Io spero che qualcosa cambi, e forse per questo continuo a mettermi in ... Per carità a tutti lo stesso, quindi comprensibile quando una persona non sente la necessità di rispondere. Solo che ho ...

... che prevedono vari step: colloqui psicologici, sperimentazione sociale del genere a cui si...a contatto con il pubblico in front office e pensiamo all utente che si trova di fronte ail ...dirà che questo 'appiattimento' sia una precisa e lodevole scelta artistica, ma ... Anzi, siquasi un'urgenza ad abbandonarla il prima possibile (tanto che il racconto si riprende proprio ...Ragazza violentata a Ravenna, "avevo i pantaloni abbassati. Mi sentivo morta" Per il giudice la ragazza era lucida e non ci fu abuso da parte dei due uomini. Ma lei dice "qualcuno ha abusato di me, mi ...Io spero che qualcosa cambi, e forse per questo continuo a mettermi in ... Per carità a tutti lo stesso, quindi comprensibile quando una persona non sente la necessità di rispondere. Solo che ho ...