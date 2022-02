Putin ha già premuto il grilletto della disinformazione contro Kiev (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Cremlino usa le (dis)informazioni come un’arma per raggiungere i propri obiettivi di sicurezza nazionale. Sebbene gli sforzi di Mosca nel campo della disinformazione abbiano attirato molta attenzione da parte della Comunità internazionale, l’attività diplomatica collegata, le operazioni di sabotaggio, le pressioni psicologiche, le alterazioni dei fatti nella narrazione deviata, la costante preparazione della cittadinanza a un confronto (che sia armato o meno), ossia le campagne di guerra ibrida spinte dall’infowar sono una componente cruciale nella strategia di Vladimir Putin. Kevin Riehle dell’Università del Mississippi ha raccolto tutto questo in una nuova pubblicazione scientifica uscita a fine gennaio in cui definisce certe attività (che in epoca sovietica venivano definite anche “misure ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Cremlino usa le (dis)informazioni come un’arma per raggiungere i propri obiettivi di sicurezza nazionale. Sebbene gli sforzi di Mosca nel campoabbiano attirato molta attenzione da parteComunità internazionale, l’attività diplomatica collegata, le operazioni di sabotaggio, le pressioni psicologiche, le alterazioni dei fatti nella narrazione deviata, la costante preparazionecittadinanza a un confronto (che sia armato o meno), ossia le campagne di guerra ibrida spinte dall’infowar sono una componente cruciale nella strategia di Vladimir. Kevin Riehle dell’Università del Mississippi ha raccolto tutto questo in una nuova pubblicazione scientifica uscita a fine gennaio in cui definisce certe attività (che in epoca sovietica venivano definite anche “misure ...

