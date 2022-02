Puglianello, operaio muore travolto dalle lamiere (Di lunedì 14 febbraio 2022) Aveva 43 anni l’operaio originario di Napoli morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Puglianello, in provincia di Benevento. Un operaio di 43 anni, originario della provincia di Napoli, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel piazzale di un’azienda che si occupa di verniciatura nella zona industriale di Puglianello, in provincia di Leggi su 2anews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Aveva 43 anni l’originario di Napoli morto in un incidente sul lavoro avvenuto a, in provincia di Benevento. Undi 43 anni, originario della provincia di Napoli, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel piazzale di un’azienda che si occupa di verniciatura nella zona industriale di, in provincia di

Advertising

rossoputiferio : RT @ComandanteLupo: #bastamortisullavoro #stragecontinua Un operaio di 43 anni è morto a Puglianello, in provincia di Benevento. L'incident… - ComandanteLupo : #bastamortisullavoro #stragecontinua Un operaio di 43 anni è morto a Puglianello, in provincia di Benevento. L'inci… - franconemarisa : RT @RaiNews: Incidente avvenuto nella zona industriale di Puglianello (Benevento) - RaiNews : Incidente avvenuto nella zona industriale di Puglianello (Benevento) - shineelite2 : RT @TgrRai: Mortisullavoro, operaio di una ditta di trasporti muore sul piazzale di un'azienda a Puglianello, Benevento. Si indaga per acce… -