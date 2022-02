PSG- Real Madrid | Pochettino | “Champions League? Nostro obiettivo da 50 anni”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il tecnico del PSG Mauricioha parlato in conferenza stampa, in vista del prossimo match dicontro ildi Carlo Ancelotti, sconro valido per l'andata degli ottavi di finale di UEFA

... questo anche no, poichè a poco più di tre mesi dalla fine del campionato la direzione più probabile per l'assistito di Atanganà, non è certo il Barcellona, ilMadrid o il, ma l'italica ...Commenta per primo Karim Benzema , attaccante delMadrid , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il, andata degli ottavi di finale di Champions League: 'Ho lavorato tanto e mi sento meglio, ora abbiamo una seduta ...noi rispettiamo il Real Madrid perché è uno dei club più grandi al mondo ... In questa sfida non ci sono favoriti: potrebbe benissimo essere una finale di Champions League. Il Psg aspetta di vincere ...Scommesse sui corner PSG-Real Madrid Una delle partite più interessanti del martedì calcistico del 15 febbraio, è quella che si gioca al Parco dei Principi di Parigi, dove gli uomini di casa ...