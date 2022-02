PSG-Real Madrid | le dichiarazioni di Ancelotti alla vigilia | VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) Domani sera ildi Carlosarà ospite del PSG al 'Parco dei Principi' per disputare la gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco ledell'allenatore dei 'blancos'.

Advertising

elchiringuitotv : ?? OFICIAL ?? ???????? Daniele ORSATO arbitrará la ida del PSG - REAL MADRID en Champions. #UCL - DiMarzio : #UCL, verso #PSGRealMadrid | Risultati sportivi e atmosfera intorno alla squadra: come arriva il #PSG all'ottavo di… - marca : ?????? ¡Ancelotti confirma que Benzema llega al partido contra el PSG! - DavideCapozzi80 : Benzema's health vital for Madrid-PSG, Ancelotti's future - DiegoGe25553844 : Real Madrid 2 psg 0 -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Real

Commenta per primo Niente cena istituzionale per presidenti e dirigenti diMadrid. La Uefa organizza sempre l'evento tra le società avversarie in Champions League, ma il quotidiano spagnolo Sport fa sapere che stavolta l'invito è stato declinato. Il motivo? Tra i ......00 Strasburgo - Nantes 1 - 0 15:00 Troyes - Metz 0 - 0 17:00 Rennes - Brest 2 - 0 20:45 Lille -... Utd 1 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 18:45 Fenerbahçe -Madrid 66 - 51 19:00 algiris - Milano 70 - 74 ...Sport - Psg-Real Madrid è una partita di Champions League e si gioca martedì alle 21: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e .... Il PSG e il Real Madrid sono due delle principali candidate ...CHAMPIONS LEAGUE - Ancelotti avrà a disposizione Benzema per la super sfida contro il PSG? Senza, il suo Real Madrid ha segnato solo tre gol nelle ultime partite, contando anche un'eliminazione dalla ...