PSG, Pochettino valuta l'addio: avete sentito? (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'allenatore del Psg Mauricio Pochettino è sempre più lontano da Parigi. Il tecnico ex Tottenham, dopo aver litigato con figure importanti della rosa, sta valutando la possibilità di lasciare il club a fine stagione. Mauricio Pochettino, allenatore del PSGSul tecnico argentino già da diversi mesi c'è l'interessa del Manchester United, pronto ad accoglierlo a braccia aperte al termine della stagione. Una cosa è certa il suo addio a Parigi al termine della stagione sembra cosa fatta. Lo riporta il sito francese Goal.

