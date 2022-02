Proteste Freedom Convoy: ponte USA-Canada riapre (Di lunedì 14 febbraio 2022) La polizia ha posto fine all’occupazione dell’Ambassador Bridge, il ponte che collega il Canada con gli USA bloccato dalle Proteste del Freedom Convoy. La polizia, che ha intensificato la sua presenza, ha riferito di aver effettuato numerosi arresti e di aver sequestrato veicoli all’interno dell’area della manifestazione. Proteste Freedom Convoy: riapre l’Ambassador Bidge? Dopo sei Leggi su periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) La polizia ha posto fine all’occupazione dell’Ambassador Bridge, ilche collega ilcon gli USA bloccato dalledel. La polizia, che ha intensificato la sua presenza, ha riferito di aver effettuato numerosi arresti e di aver sequestrato veicoli all’interno dell’area della manifestazione.l’Ambassador Bidge? Dopo sei

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: proteste in Canada, chiudono fabbriche Toyota e Ford. Problemi e ritardi anche nell'impianto di Stellantis i… - Laura10346597 : RT @LaVeritaWeb: Messo in difficoltà dal Freedom convoy, il presidente canadese va fuori di testa: «Perderete la patente, i vostri mezzi di… - GessaMarta : RT @LaVeritaWeb: Messo in difficoltà dal Freedom convoy, il presidente canadese va fuori di testa: «Perderete la patente, i vostri mezzi di… - chiara4eyes : RT @LaVeritaWeb: Messo in difficoltà dal Freedom convoy, il presidente canadese va fuori di testa: «Perderete la patente, i vostri mezzi di… - simonefurlan1 : RT @LaVeritaWeb: Messo in difficoltà dal Freedom convoy, il presidente canadese va fuori di testa: «Perderete la patente, i vostri mezzi di… -