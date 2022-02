Proteste Canada, riapre ponte che collega Paese agli Usa (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ha riaperto il ponte Ambassador tra Canada e Stati Uniti, bloccato da sei giorni a causa del cosiddetto ”convoglio della libertà” organizzato contro le restrizioni finalizzate a contenere la diffusione del coronavirus. Lo rende noto la polizia canadese che è riuscita a sgomberare i manifestanti. Le autorità di frontiera hanno annunciato via Twitter che la situazione è tornata alla normalità, ma hanno comunque sconsigliato viaggi non essenziali. Il ministro dei Trasporti Omar Alghabra ha ringraziato su Twitter le forze dell’ordine e i funzionari del governo che sono riusciti a ripristinare la circolazione sulla strada che collega Windsor, Ontario e Detroit. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ha riaperto ilAmbassador trae Stati Uniti, bloccato da sei giorni a causa del cosiddetto ”convoglio della libertà” organizzato contro le restrizioni finalizzate a contenere la diffusione del coronavirus. Lo rende noto la polizia canadese che è riuscita a sgomberare i manifestanti. Le autorità di frontiera hanno annunciato via Twitter che la situazione è tornata alla normalità, ma hanno comunque sconsigliato viaggi non essenziali. Il ministro dei Trasporti Omar Alghabra ha ringraziato su Twitter le forze dell’ordine e i funzionari del governo che sono riusciti a ripristinare la circolazione sulla strada cheWindsor, Ontario e Detroit. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

valigiablu : Dalle ‘Yellow Vest’ alla ‘Carovana della libertà’: chi c’è dietro le proteste che stanno paralizzando il Canada |… - MediasetTgcom24 : Covid, Usa plaudono a Canada per azione contro proteste No vax #covid #canada #departmentofhomelandsecurity… - Agenzia_Ansa : Covid: proteste in Canada, chiudono fabbriche Toyota e Ford. Problemi e ritardi anche nell'impianto di Stellantis i… - Giornaleditalia : Grandi proteste in Canada e in Francia contro l'ordine tecnosanitario - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Urgente! Ucraina, la svolta. Proteste in Francia e Canada (13.2.2022)' -