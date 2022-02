Protesta bus turismo, Confesercenti Campania: “1058 aziende a rischio senza sostegni e ripresa” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stamattina 1000 autobus hanno sfilato “a lutto” lungo l’autostrada A1. Schiavo (Confesercenti Campania): “Comparto in ginocchio, 300 milioni di fatturato in meno nel 2021, occorre anche sospendere leasing, mutui e debiti con le banche altrimenti il fallimento è dietro l’angolo”. È partito questa mattina si è chiuso intorno alle 15.30 il corteo di Protesta degli Leggi su 2anews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stamattina 1000 autobus hanno sfilato “a lutto” lungo l’autostrada A1. Schiavo (): “Comparto in ginocchio, 300 milioni di fatturato in meno nel 2021, occorre anche sospendere leasing, mutui e debiti con le banche altrimenti il fallimento è dietro l’angolo”. È partito questa mattina si è chiuso intorno alle 15.30 il corteo didegli

Advertising

marcogaya10 : RT @localteamtv: Sfila sulla A1 tra Napoli e Caianello il corteo dei bus turistici in protesta contro il governo per la crisi del comparto… - DavideTasselli : RT @localteamtv: Sfila sulla A1 tra Napoli e Caianello il corteo dei bus turistici in protesta contro il governo per la crisi del comparto… - yajamer : RT @localteamtv: La carovana di protesta dei bus turistici campani ha raggiunto Caianello, immagini aeree #busturistici #protesta #localte… - xiana44698880 : RT @localteamtv: Sfila sulla A1 tra Napoli e Caianello il corteo dei bus turistici in protesta contro il governo per la crisi del comparto… - xiana44698880 : RT @localteamtv: Protesta bus turistici contro crisi economica, corteo mezzi in A1 raggiunge Caianello (Caserta) al suono dei clacson #bust… -