Proposta di matrimonio in campo durante il Super Bowl | Video

Taylor Rapp, safety (cioè difensore) dei Los Angeles Rams dopo aver vinto il SuperBowl nel corso dei festeggiamenti con i tifosi ed i familiari si è inginocchiato davanti alla fidanzata per la «Proposta» di matrimonio. Il tutto davanti a 117 milioni di telespettatori. Lei, Lindsey Thiry, ha ovviamente detto Si, tra le lacrime.

