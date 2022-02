Proposta di matrimonio in campo durante il Super Bowl... a San Valentino

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Taylor Rapp non dimenticherà mai la giornata di San. Perché è coincisa con la vittoria dei Los Angeles Rams (contro i Cincinnati Bengals ) nel. E perché è stata quella in cui ha ...

Advertising

RadioItalia : “TUTTO ACCADE”! Anche una proposta di matrimonio durante la registrazione di RadioItaliaLive con la mitica Alessand… - hoseokflyy : #pov: questa foto l’hai scattata minuti prima che ti facesse la proposta di matrimonio - sportli26181512 : Super Bowl, nella notte magica dei Rams anche una proposta di nozze. VIDEO: Nella magica notte dei Los Angeles Rams… - AndreaC_1998_ : Un mio compagno delle medie ieri ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Per me resterà sempre quell… - atuputamadree : RT @fanpage: Il #SuperBowl si tinge di romanticismo: dopo la vittoria, Taylor Rapp s'inginocchia e fa la proposta di matrimonio alla sua fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposta matrimonio

Sport Fanpage

E tutto, dal trionfo alladi, è avvenuto in campo.Intanto Kelly è impegnata a gestire la gravidanza inaspettata della madre e far fronte a una serie di equivoci che si risolvono con ladidi Mel a Jackie, proprio nella sera di ...Uno degli episodi più romantici tra giornaliste e calciatori (in questo caso allenatore) è avvenuto nel 2013, quando Leonardo in diretta TV dopo una partita di Champions League fece una proposta di ...E perché è stata quella in cui ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. E tutto, dal trionfo alla proposta di matrimonio, è avvenuto in campo.