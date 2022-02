Primo San Valentino da single per Michelle Hunziker dopo il divorzio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022)Sandala separazione con Trussardi: “Iniziamo una lunga storia d’amore con noi stessi”. Le parole su Instagram della conduttrice Per la prima voltala rottura con Tomaso Trussardisi ritrova a festeggiare da sola San. Festa degli innamorati anomala dunque per la conduttrice ed ex moglie di Eros Ramazzotti, che nel frattempo sembra avere tutte le intenzioni di guardare avanti e proiettarsi nel futuro, senza piangersi troppo addosso. E questa voglia di scoprire cosa accadrà da qui in avantil’ha mostrata proprio nel giorno della Festa degli innamorati, parlando così davanti ai suoi tanti ...